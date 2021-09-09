Хвиля йде вгору: в Україні вже 2,306 млн випадків COVID-19, за добу - 3 663

КИЇВ. 9 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,306 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 вересня, - понад 3,6 тисячі, зростання на третину проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому майже тисячу осіб, що однак менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.