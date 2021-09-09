Хвиля йде вгору: в Україні вже 2,306 млн випадків COVID-19, за добу - 3 663
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,306 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 вересня, - понад 3,6 тисячі, зростання на третину проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому майже тисячу осіб, що однак менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 8 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 981 особа;
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- летальних випадків – 61;
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- одужало – 1 546 осіб.
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- протестовано: методом ПЛР – 27 895 осіб, методом ІФА – 9 397 осіб, експрес-тестами – 25 438 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 306 939 осіб;
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- одужало – 2 217 563 особи;
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- летальних випадків – 54 175;
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- проведено ПЛР-тестувань – 12 188 070.
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Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 342, медпрацівників – 63.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.
Випадків/імунізовано (2 доза) у місті Київ та областях:
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- місто Київ – 379/19048
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- Вінницька – 124/4071
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- Волинська – 93/1496
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- Дніпропетровська – 209/12770
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- Донецька – 167/2950
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- Житомирська – 163/4126
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- Закарпатська – 25/1446
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- Запорізька – 163/541
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- Івано-Франківська – 134/1806
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- Київська – 116/5754
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- Кіровоградська – 18/1662
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- Луганська – 150/2039
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- Львівська – 318/4925
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- Миколаївська – 51/3274
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- Одеська – 222/3355
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- Полтавська – 79/1798
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- Рівненська – 93/2114
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- Сумська – 113/2945
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- Тернопільська – 159/2014
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- Харківська – 302/7249
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- Херсонська – 93/2640
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- Хмельницька – 130/3624
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- Черкаська – 81/3047
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- Чернівецька – 183/1519
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- Чернігівська – 98/2594
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.
В Україні посилення карантину можливе вже з 13 вересня. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину, вказали у МОЗ.