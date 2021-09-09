Волна идет вверх: в Украине уже 2,306 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 663
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,306 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 сентября, - более 3,6 тысячи, рост на треть по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом почти тысячу человек, что однако меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 8 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 3663 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 981 человек;
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- летальных исходов - 61;
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- выздоровели - 1546 человек.
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- протестировано: методом ПЦР - 27 895 человек, методом ИФА - 9397 человек, экспресс-тестами - 25 438 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 306 939 человек;
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- выздоровели - 2 217 563 лица;
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- летальных исходов - 54 175;
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- проведено ПЦР-тестов - 12 188 070.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 342, медработников - 63.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.
Случаев/иммунизированы (2 доза) в городе Киев и областях:
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- Киев - 379/19048
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- Винницкая - 124/4071
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- Волынская - 93/1496
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- Днепропетровская - 209/12770
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- Донецкая - 167/2950
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- Житомирская - 163/4126
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- Закарпатская - 25/1446
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- Запорожская - 163/541
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- Ивано-Франковская - 134/1806
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- Киевская - 116/5754
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- Кировоградская - 18/1662
-
- Луганская - 150/2039
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- Львовская - 318/4925
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- Николаевская - 51/3274
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- Одесская - 222/3355
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- Полтавская - 79/1798
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- Ровенская - 93/2114
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- Сумская - 113/2945
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- Тернопольская - 159/2014
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- Харьковская - 302/7249
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- Херсонская - 93/2640
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- Хмельницкая - 130/3624
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- Черкасская - 81/3047
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- Черновицкая - 183/1519
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- Черниговская - 98/2594
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.
В Украине усиление карантина возможно уже с 13 сентября. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в "желтую" зону карантина, указали в Минздраве.