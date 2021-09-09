Волна идет вверх: в Украине уже 2,306 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 663

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,306 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 сентября, - более 3,6 тысячи, рост на треть по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом почти тысячу человек, что однако меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.