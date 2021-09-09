В Херсонской области зафиксировали 97 новых случаев коронавируса в сутки

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“За последние сутки проведено 622 ПЦР-исследования, 281 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 855 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 97 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 63 женщины и 34 мужчины. Среди них 12 детей и 3 медицинские работники”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “84 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 13 человек ”.
В области за сутки умерли 5 человек.
“Поэтому сейчас в области 38 668 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Из них
−35695 человек побороли недугов;
−1696 человек инфицированы COVID-19;
−1277 человек умерли ”, - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2306939 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 175 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.