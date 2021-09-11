На Херсонщині зафіксували 94 нових випадки коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. На Херсонщині за 10 вересня зафіксовано 94 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 281 людина. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 596 ПЛР-досліджень та 119 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 437 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 94 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 56 жінок та 38 чоловіків. Серед них 14 дітей та 2 медичних працівники”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “73 особи перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 21 особу”.
Зазначається, що за добу померли чотири особи. Усі мали пневмонію та Covid-19.
Також в області 44 нових одужання.
“Тож наразі в області 38 829 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 35 932 людини побороли недуг;
— 1 613 людей інфіковані COVID-19;
— 1 284 людини померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 314 423 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 320 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.