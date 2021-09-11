На Херсонщине зафиксировали 94 новых случая коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. На Херсонщине за 10 сентября зафиксировано 94 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1281 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 596 ПЦР-исследований и 119 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 437 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 94 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 56 женщин и 38 мужчин. Среди них 14 детей и 2 медицинских работника”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “73 человека находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 21 человек”.
Отмечается, что за сутки умерли четыре человека. Все имели пневмонию и Covid-19.
Также в области 44 новых выздоровления.
“Поэтому сейчас в области 38 829 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 35 932 человека побороли недуг;
— 1613 человек инфицированы COVID-19;
— 1284 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 314 423 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 320 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.