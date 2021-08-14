На Херсонщині зафіксували 52 нових випадки коронавірусу за добу

“За останню добу проведено 685 ПЛР-досліджень, 223 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 849 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 52 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 31 жінка та 21 чоловік. З них 6 дітей”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “37 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 15 осіб.”.
Також в області зафіксовано 26 одужань.
“Тож наразі в області 37 050 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
З них:
—34 971 людина поборола недуг;
—858 людей інфіковані COVID-19;
—1 221 людина померла”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 263 864 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 217 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.