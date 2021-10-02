На Херсонщині зафіксували 345 нових випадків коронавірусу за добу

Цитата

“За останню добу проведено 1044 ПЛР-дослідження, 173 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 644 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 345 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 189 жінок та 156 чоловіків. Серед них 35 дітей та 8 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: 304 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 41 особу“.

Зазначається, що за добу померли 12 осіб, коли одужало 103 людей.

“Тож наразі в області 43 532 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

З них:

—37 727 людей побороли недуг;

—4 415 людей інфіковані COVID-19;

—1 390 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 447 222 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 56 649 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.