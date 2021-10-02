В Херсонской области зафиксировали 345 новых случаев коронавируса в сутки

“За последние сутки проведено 1044 ПЦР-исследования, 173 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 644 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 345 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 189 женщин и 156 мужчин. Среди них 35 детей и 8 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: 304 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 41 человек “.
Отмечается, что за сутки умерли 12 человек, когда выздоровели 103 человек.
“Поэтому сейчас в области 43 532 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирус.
Из них
−37727 человек побороли недугов;
−4415 человек инфицированы COVID-19;
−1390 человек умерли ”, - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 447 222 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 56 649 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.