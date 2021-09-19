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На Херсонщині зафіксували 239 нових випадків коронавірусу за добу

Київ • УНН

 • 13094 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. На Херсонщині за 18 вересня зафіксовано 239 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 307 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

Цитата

"За останню добу проведено 1046 ПЛР-досліджень, 125 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 370 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 239 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 142 жінки та 97 чоловіків. Серед них 39 дітей та 6 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що стан хворих задовільний: "211 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 28 осіб".

Додається, що померли дві людини, коли одужало 32 особи.

"Тож наразі в області 39 869 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 36 501 людина поборола недуг;
- 2 061 людина інфікована COVID-19;
- 1 307 людей померли", - резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 344 398 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 829 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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