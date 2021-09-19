На Херсонщине зафиксировали 239 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. На Херсонщине за 18 сентября зафиксировано 239 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1307 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1046 ПЦР-исследований, 125 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 370 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 239 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 142 женщины и 97 мужчин. Среди них 39 детей и 6 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что состояние больных удовлетворительное: “211 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 28 человек”.
Добавляется, что умерли два человека, когда выздоровели 32 человека.
“Поэтому сейчас в области 39 869 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 36501 человек поборола недуг;
— 2061 человек инфицирован COVID-19;
— 1307 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 344 398 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 829 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.