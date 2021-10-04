На Херсонщині зафіксували 158 нових випадки коронавірусу за добу

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“За останню добу проведено 615 ПЛР-досліджень, 64 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 365 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 158 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 87 жінок та 71 чоловік. Серед них 15 дітей та 3 медичних працівники”, — йдеться у повідомленні.

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “131 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 27 осіб”.

Зазначається, що за добу померли 9 осіб.

“Тож наразі в області 43 690 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 37 727 людей побороли недуг;

— 4 564 людини інфіковані COVID-19;

— 1 399 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 455 189 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 56 775 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.