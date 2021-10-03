В Україні вже 2,45 млн випадків COVID-19, за добу - 7 967
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,45 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 2 жовтня, - майже 8 тисяч, що значно менше, ніж попередньої доби. Госпіталізовано за добу при цьому 3,3 тисячі осіб, що більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 2 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 7 967 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 822, медпрацівників – 88)", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано – 3 300 осіб;
◾️ летальних випадків – 126;
◾️ одужало – 1 483 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 28 290 осіб,
◾️ методом ІФА – 4 574 особи,
◾️ експрес-тестами – 20 950 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 455 189 осіб;
◾️ одужало – 2 263 407 осіб;
◾️ летальних випадків – 56 775;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 12 950 678.
Деталі
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.