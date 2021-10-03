В Украине уже 2,45 млн случаев COVID-19, за сутки - 7 967

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2450000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 2 октября, - почти 8000, что значительно меньше, чем предыдущей эпохи. Госпитализировано за сутки при этом 3,3 тысячи человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.