В Украине уже 2,45 млн случаев COVID-19, за сутки - 7 967
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2450000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 2 октября, - почти 8000, что значительно меньше, чем предыдущей эпохи. Госпитализировано за сутки при этом 3,3 тысячи человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
“За сутки 2 октября 2021 в Украине зафиксировано 7967 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 822, медработников — 88)”, — сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализированы — 3300 человек;
◾️ летальных случаев — 126;
◾️ выздоровели — 1483 человек.
За сутки протестировано:
◾️ методом ПЦР — 28290 человек,
◾️ методом ИФА — 4574 лица,
◾️ экспресс-тестами — 20950 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 2455189 человек;
◾️ выздоровели — 2263407 человек;
◾️ летальных случаев — 56 775;
◾️ проведения ПЦР-тестов — 12950678.
Детали
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на девятнадцатом месте по распространению и на девятнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения “желтой” и “красной” зон. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября.