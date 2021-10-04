На Херсонщине зафиксировали 158 новых случая коронавируса за сутки

Цитата
“За последние сутки проведено 615 ПЦР-исследований, 64 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 365 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 158 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 87 женщин и 71 мужчина. Среди них 15 детей и 3 медицинских работника”, — говорится в сообщении.
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “131 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 27 человек ”.
Отмечается, что за сутки умерли 9 человек.
“Поэтому сейчас в области 43 690 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 37 727 человек победили недуг;
— 4564 человека инфицированы COVID-19;
— 1399 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 455 189 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 56 775 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.