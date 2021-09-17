На Херсонщині зафіксували 127 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. На Херсонщині за 17 вересня зафіксовано 127 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 305 людини. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
Цитата
“За останню добу проведено 898 ПЛР-досліджень, 277 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 906 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 127 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 81 жінка та 46 чоловіків. Серед них 18 дітей та 3 медичних працівники”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 105 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 22 особи.
За добу померли три людини, також в області 79 одужань.
“Тож наразі в області 39 630 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
З них:
— 36 469 людей побороли недуг;
— 1 856 людей інфіковані COVID-19;
— 1 305 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 338 164 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 750 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.