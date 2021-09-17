На Херсонщине зафиксировали 127 новых случаев коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. На Херсонщине за 17 сентября зафиксировано 127 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1305 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
Цитата
“За последние сутки проведено 898 ПЦР-исследований, 277 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 906 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 127 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 81 женщина и 46 мужчин. Среди них 18 детей и 3 медицинских работника”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 105 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 22 человека.
За сутки умерли три человека, также в области 79 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 39 630 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Из них
— 36 469 человек победили недугов;
— 1856 человек инфицированы COVID-19;
— 1305 человек умерли ”, - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 338 164 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 750 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.