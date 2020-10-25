На Херсонщині за добу виявили 80 нових випадків COVID-19

“За останню добу проведено 1079 ПЛР-досліджень та 577 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 80 нових лабораторно підтверджених випадків на COVID-19, з яких 5 дітей та 7 медичних працівників”, — написав Гусєв.

За його словами, стан хворих задовільний, 77 осіб перебувають на самоізоляції.

“До медичних закладів зі станом середньої важкості госпіталізовано 3 особи. Померли: чоловік, 71 рік, житель м.Херсон; жінка, 74 роки, жителька м.Херсон. Мали захворювання на пневмонію та COVID-19. Тож наразі в області 3 141 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них: 1 330 людей побороли недуг; 1 743 інфікованих COVID-19; 68 людей померли”, — повідомив голова Херсонської ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 337 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 7 014 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 6 тис. людей, з них за добу — 125. Одужали понад 139 тис. людей, з них за добу — 2 117.