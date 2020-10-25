В Херсонской области за сутки выявили 80 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Херсонской области за последние сутки проведено более тысячи исследований на выявление коронавируса и зафиксировано 80 новых случаев COVID-19. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1079 ПЦР-исследований и 577 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 80 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 5 детей и 7 медицинских работников”, — написал Гусев.
По его словам, состояние больных удовлетворительное, 77 человек находятся на самоизоляции.
“В медицинские учреждения с состоянием средней тяжести госпитализированы 3 человека. Умерли: мужчина, 71 год, житель г. Херсон; женщина, 74 года, жительница г. Херсон. Имели заболевания пневмонией и COVID-19. Поэтому сейчас в области 3141 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирус. Из них 1330 человек побороли недуг; 1743 инфицированных COVID-19; 68 человек умерли”, — сообщил председатель Херсонской ОГА.
Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 337 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 7014 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли более 6 тыс. человек, из них за сутки — 125. Выздоровели более 139 тыс. человек, из них за сутки — 2117.