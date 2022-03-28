На Херсонщині повідомили про вибухи та обстріли: загинули діти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Херсонській області повідомили про сильні вибухи. Окупанти обстріляли села, внаслідок чого загинули діти. Про це УНН повідомляє з посиланням на зведення ОДА.
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Найчастіше повідомлення про бойові дії надходили з територій, які межують з Миколаївщиною та Дніпропетровщиною (Високопілля, Велика Олександрівка, Берислав, Снігурівка, Станіслав).
За останню добу російські військові дуже сильно обстріляли село Станіслав та смт Велика Олександрівка, є загиблі, серед них діти.
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В офіс представництва Президента України в Автономній Республіці Крим в Херсоні вдерлися окупанти і зняли державний прапор. У представництві попередили про можливі провокації.