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У Херсоні до представництва Президента в АР Крим вдерлися окупанти

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. В офіс представництва Президента України в Автономній Республіці Крим в Херсоні вдерлися окупанти і зокрема зняли державний прапор. Можливі провокації, попередили у представництві, пише УНН.

У Херсоні до представництва Президента в АР Крим вдерлися окупанти

Цитата

"Сьогодні Представництву стало відомо про неправомірне проникнення окупантів до нашого офісу в Херсоні: зламали двері, зняли державний прапор та ймовірно винесли техніку та документи, що залишались у приміщенні Представництва. Відповідні факти перевіряються компетентними органами. Разом з тим, не виключаємо провокацій та закликаємо громадян бути обережними й поки що утриматися від відвідування офісу", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Окрім того, у відомстві повідомили, що офіс Представництва в Херсоні тимчасово припинив роботу у зв’язку з бойовими діями та новим етапом агресії рф на території України. Співробітники Представництва працюють дистанційно та на підконтрольній уряду України території задля виконання своїх посадових обов’язків й допомоги громадянам України з окупованого Криму, які звертаються до Представництва.

"Російським військовим та співробітникам спецслужб рф, що злочинно проникли до офісу Представництва, рекомендуємо припинити протиправні дії та добровільно здатися Збройним Силам України. Це пом’якшить міру відповідальності та дозволить зберегти життя", - наголосили у представництві.

Доповнення

Херсонщина продовжує тримати оборону та протистояти російським окупантам. У Херсоні люди знову вийшли на мітинг.

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