В Херсоне в представительство Президента в АР Крым ворвались оккупанты

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"Сегодня представительству стало известно о неправомерном проникновении оккупантов в наш офис в Херсоне: взломали двери, сняли государственный флаг и вероятно вынесли технику и документы, которые оставались в помещении представительства. Соответствующие факты проверяются компетентными органами. Вместе с тем, не исключаем провокаций и призываем граждан быть осторожными и пока воздержаться от посещения офиса", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, в ведомстве сообщили, что офис Представительства в Херсоне временно прекратил работу в связи с боевыми действиями и новым этапом агрессии рф на территории Украины. Сотрудники представительства работают дистанционно и на подконтрольной правительству Украины территории для выполнения своих должностных обязанностей и помощи гражданам Украины из оккупированного Крыма, которые обращаются в представительство.

"Российским военным и сотрудникам спецслужб рф, что преступно проникли в офис Представительства, рекомендуем прекратить противоправные действия и добровольно сдаться Вооруженным Силам Украины. Это смягчит меру ответственности и позволит сохранить жизнь", - подчеркнули в представительстве.

Дополнение

Херсонская область продолжает держать оборону и противостоять российским оккупантам. В Херсоне люди снова вышли на митинг.