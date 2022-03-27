Херсон та Каховка вийшли на мітинги проти окупантів: рашисти в облцентрі почали кидати димові шашки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Херсонщина продовжує тримати оборону та протистояти російським окупантам. Сьогодні у Херсоні люди знову вийшли на мітинг. Відео з місця подій опублікувало “Суспільне Херсон”, пише УНН.
Деталі
Зокрема, люди скандували "Херсон - це Україна!". Російські військові розігнали мирний мітинг, кидали у людей димовими шашками.
Як повідомив у своєму Telegram журналіст Андрій Цаплієнко, у місті Каховка, що розташоване в області, містяни також вийшли на мітинги проти окупантів.
Доповнення
Українські військові водинадцяте вдарили по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому "Чорнобаївка" в Херсонській області, який ворог використовує як командний пункт та місце збору літаків та гелікоптерів.