Херсон и Каховка вышли на митинги против оккупантов: рашисты в облцентре начали бросать дымовые шашки

Детали

В частности, люди скандировали "Херсон - это Украина!". Российские военные разогнали мирный митинг, бросали в людей дымовыми шашками.

Как сообщил в своем Telegram журналист Андрей Цаплиенко, в городе Каховка, что находится в области, горожане также вышли на митинги против оккупантов.



Дополнение

Украинские военные одиннадцатый раз ударили по временно оккупированному российскими войсками аэродрому "Чернобаевка" в Херсонской области, который враг использует как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов.