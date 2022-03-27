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Херсон и Каховка вышли на митинги против оккупантов: рашисты в облцентре начали бросать дымовые шашки

Киев • УНН

 • 109609 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Херсонская область продолжает держать оборону и противостоять российским оккупантам. Сегодня в Херсоне люди снова вышли на митинг. Видео с места событий опубликовало “Общественное Херсон”, пишет УНН.

Херсон и Каховка вышли на митинги против оккупантов: рашисты в облцентре начали бросать дымовые шашки

Детали

В частности, люди скандировали "Херсон - это Украина!". Российские военные разогнали мирный митинг, бросали в людей дымовыми шашками.

Как сообщил в своем Telegram журналист Андрей Цаплиенко, в городе Каховка, что находится в области, горожане также вышли на митинги против оккупантов.

Дополнение

Украинские военные одиннадцатый раз ударили по временно оккупированному российскими войсками аэродрому "Чернобаевка" в Херсонской области, который враг использует как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов.

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