Херсон и Каховка вышли на митинги против оккупантов: рашисты в облцентре начали бросать дымовые шашки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Херсонская область продолжает держать оборону и противостоять российским оккупантам. Сегодня в Херсоне люди снова вышли на митинг. Видео с места событий опубликовало “Общественное Херсон”, пишет УНН.
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В частности, люди скандировали "Херсон - это Украина!". Российские военные разогнали мирный митинг, бросали в людей дымовыми шашками.
Как сообщил в своем Telegram журналист Андрей Цаплиенко, в городе Каховка, что находится в области, горожане также вышли на митинги против оккупантов.
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Украинские военные одиннадцатый раз ударили по временно оккупированному российскими войсками аэродрому "Чернобаевка" в Херсонской области, который враг использует как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов.