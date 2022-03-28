На Херсонщине сообщили о взрывах и обстрелах: погибли дети
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Херсонской области сообщили о сильных взрывах. Оккупанты обстреляли села, в результате чего погибли дети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку ОГА.
Детали
Чаще всего сообщения о боевых действиях поступали с территорий, граничащих с Николаевщиной и Днепропетровщиной (Высокополье, Великая Александровка, Берислав, Снигиревка, Станислав).
За последние сутки российские военные очень сильно обстреляли село Станислав и пгт Великая Александровка, есть погибшие, среди них дети.
Добавим
В офис представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым в Херсоне ворвались оккупанты и сняли государственный флаг. В представительстве предупредили о возможных провокациях.