На Херсонщині окупанти перетворили край лівобережжя Дніпра у військову зону - облрада

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"Прибережну частину лівого берега Дніпра окупанти перетворили у військову зону. Вони там оголошували примусову евакуацію. Але більша кількість людей не захотіла виїжджати й продовжує там перебувати. Примусово виселили лише тих, хто знаходився в безпосередній близькості до узбережжя Дніпра", - зазначив депутат під час брифінгу.

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За його словами, окупанти облаштували другу й третю лінію фортифікаційних споруд на відстані 15-20 кілометрів від берега Дніпра, готуючись до контрнаступу українських бійців. Він додав, що на цих територіях наразі перебувають здебільшого російські військові та військова техніка, проте їх присутність там "незначна".

Хлань повідомив, що на лівому березі Дніпра "вкрай складна" гуманітарна ситуація. Крім цього, окупанти продовжують розкрадати музеї, комунальні підприємства та майно приватних компаній.

Нагадаємо

За даними британської розвідки, у порівнянні з іншими відступами армії рф, відступ з правобережжя Херсонської області відбувся відносно організовано.