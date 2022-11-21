В Херсонской области оккупанты превратили край левобережья Днепра в военную зону - облсовет

Цитата

"Прибрежную часть левого берега Днепра оккупанты превратили в военную зону. Они там объявили принудительную эвакуацию. Но большее количество людей не захотели выезжать и продолжают там находиться. Принудительно выселили только тех, кто находился в непосредственной близости к побережью Днепра" – отметил депутат в ходе брифинга.

Детали

По его словам, оккупанты обустроили вторую и третью линию фортификационных сооружений на расстоянии 15-20 километров от берега Днепра, готовясь к контрнаступлению украинских бойцов. Он добавил, что на этих территориях находятся в основном российские военные и военная техника, однако их присутствие там "незначительно".

Хлань сообщил, что на левом берегу Днепра "крайне сложная" гуманитарная ситуация. Кроме этого, оккупанты продолжают разворовывать музеи, коммунальные предприятия и имущество частных компаний.

Напомним

По данным британской разведки, по сравнению с другими отступлениями армии рф, отступление с правобережья Херсонской области произошло относительно организованно.