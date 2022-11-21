В Херсонской области оккупанты превратили край левобережья Днепра в военную зону - облсовет

ukru
19:57 • 40999 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 69723 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 95264 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 131137 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134041 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110893 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104797 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91257 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111124 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136409 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 96806 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 28286 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 42328 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 37458 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 25758 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 230880 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 261342 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199012 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204328 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239615 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 40999 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 97208 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117525 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119982 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127421 просмотра
Актуальное
В Херсонской области оккупанты превратили край левобережья Днепра в военную зону - облсовет

В Херсонской области оккупанты превратили край левобережья Днепра в военную зону - облсовет

Киев • УНН

 • 327003 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что российские оккупанты превратили побережье левого берега Днепра в военную зону, людей принудительно эвакуируют, передает УНН

Цитата

"Прибрежную часть левого берега Днепра оккупанты превратили в военную зону. Они там объявили принудительную эвакуацию. Но большее количество людей не захотели выезжать и продолжают там находиться. Принудительно выселили только тех, кто находился в непосредственной близости к побережью Днепра" – отметил депутат в ходе брифинга.

Детали

По его словам, оккупанты обустроили вторую и третью линию фортификационных сооружений на расстоянии 15-20 километров от берега Днепра, готовясь к контрнаступлению украинских бойцов. Он добавил, что на этих территориях находятся в основном российские военные и военная техника, однако их присутствие там "незначительно".

Хлань сообщил, что на левом берегу Днепра "крайне сложная" гуманитарная ситуация. Кроме этого, оккупанты продолжают разворовывать музеи, коммунальные предприятия и имущество частных компаний.

Напомним

По данным британской разведки, по сравнению с другими отступлениями армии рф, отступление с правобережья Херсонской области произошло относительно организованно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна

Обратиться по вопросам размещения рекламы