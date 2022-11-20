З Херсонщини рф відступала більш організовано, ніж на попередніх напрямках – британська розвідка

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«Нещодавній відступ росії із правобережжя Херсонщини відбувся відносно організовано порівняно з попередніми великими відступами росії під час війни. Втрати техніки, ймовірно, обчислювалися десятками, а не сотнями, тоді як значна частина техніки, яка залишилася, була успішно знищена російськими військами, щоб не залишити її Україні. Цей відносний успіх, ймовірно, частково пояснюється більш ефективним єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала сергія суровікіна. Тим не менш, в армії досі спостерігається розкол через погане керівництво молодшого та середнього рівня, а також через культуру прикриття. Наприклад, за останні місяці дві роти, підпорядковані східному воєнному округу, втекли після вбивства їх командира. Інші офіцери, ймовірно, збрехали, намагаючись приховати інцидент», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Британська розвідка повідомила, що росія, ймовірно, спробує перекинути частину військ, виведених із Херсона, в район Бахмута на Донеччині.



