росія може перекинути на Бахмут війська з Херсона – британська розвідка

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Як зазначили, після виведення військ із західного берега Дніпра на Херсонщині російські окупанти продовжують приділяти значну увагу переоснащенню, реорганізації та підготовці оборони на більшості ділянках України.

"Підрозділи збудували нові траншейні системи біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями", – ідеться у повідомленні.

Розвідники повідомили, що деякі з цих місць розташовані на відстані до 60 км від нинішньої лінії фронту. Це свідчить про те, що російські війська готуються до наступу ЗСУ, додало міноборони Великої Британії.

"Цілком ймовірно, що росія зрештою спробує перекинути частину сил, виведених із Херсона, для посилення та розширення своїх наступальних операцій у районі міста Бахмут у Донецькій області", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Генштабі розповіли, куди росія може перекинути виведені з Херсонщини війська.