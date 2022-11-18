россия может перебросить на Бахмут войска из Херсона – британская разведка

Детали

Как отметили, после вывода войск с западного берега Днепра в Херсонской области российские оккупанты продолжают уделять значительное внимание переоснащению, реорганизации и подготовке обороны на большинстве участков Украины.

"Подразделения построили новые траншейные системы у границы с Крымом, а также возле реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями", – говорится в сообщении.

Разведчики сообщили, что некоторые из этих мест расположены на расстоянии до 60 км от нынешней линии фронта. Это свидетельствует о том, что российские войска готовятся к наступлению ВСУ, добавило минобороны Великобритании.

"Вполне вероятно, что россия в итоге попытается перебросить часть сил, выведенных из Херсона, для усиления и расширения своих наступательных операций в районе Бахмута Донецкой области", – говорится в сообщении.

Напомним

В Генштабе рассказали, куда россия может перебросить выведенные из Херсона войска.