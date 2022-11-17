В Генштабе рассказали, куда россия может перебросить выведенные из Херсонской области войска

Цитата

"Противник после отступления с правобережья Херсонской области восстанавливает свои войска, боеспособность и перебрасывает боеспособные подразделения на другие направления. Но мы тоже принимаем соответствующие меры. Для противника прежде всего важно установление контроля над Донецкой областью. Также мы не исключаем, что противник может нарастить свои усилия на Запорожском и Луганском направлениях. Если брать дальше его амбициозные планы, то он может попытаться провести наступательные действия как с территории беларуси, так и через территории, например, Черниговской и Сумской областей. Но это уже было в нашей истории, и мы достойно давали отпор", – сказал Громов.

Напомним

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о дальнейшей стратегии россиян.