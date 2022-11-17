У Генштабі розповіли, куди росія може перекинути виведені з Херсонщини війська
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. росія дуже хоче встановити контроль над Донецькою областю, проте вона може нарощувати свої сили і на Запорізькому, і на Луганському напрямках. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов, передає УНН.
Цитата
"Противник після відступу з правобережжя Херсонської області відновлює свої війська, боєздатність і перекидає боєздатні підрозділи на інші напрямки. Але ми теж вживаємо відповідні заходи. Для противника насамперед кричуще важливим є встановлення контролю над Донецькою областю. Також ми не виключаємо, що противник може наростити свої зусилля на Запорізькому і Луганському напрямках. Якщо брати далі його амбіційні плани, то він може також спробувати провести наступальні дій як з території білорусі, так і через територію, наприклад, Чернігівської і Сумської областей. Але це вже було в нашій історії, і ми гідно давали відсіч", – сказав Громов.
Нагадаємо
Військовий експерт Олег Жданов розповів про подальшу стратегію росіян.