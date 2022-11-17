У Генштабі розповіли, куди росія може перекинути виведені з Херсонщини війська

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"Противник після відступу з правобережжя Херсонської області відновлює свої війська, боєздатність і перекидає боєздатні підрозділи на інші напрямки. Але ми теж вживаємо відповідні заходи. Для противника насамперед кричуще важливим є встановлення контролю над Донецькою областю. Також ми не виключаємо, що противник може наростити свої зусилля на Запорізькому і Луганському напрямках. Якщо брати далі його амбіційні плани, то він може також спробувати провести наступальні дій як з території білорусі, так і через територію, наприклад, Чернігівської і Сумської областей. Але це вже було в нашій історії, і ми гідно давали відсіч", – сказав Громов.

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