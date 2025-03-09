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На Харківщині внаслідок чергового обстрілу рф загинула жінка

Київ • УНН

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Внаслідок російського обстрілу села Петропавлівка на Купʼянщині загинула 73-річна жінка. Наступного дня ворог атакував Стецьківку, пошкодивши житловий будинок.

На Харківщині внаслідок чергового обстрілу рф загинула жінка

Упродовж 8-9 березня російські війська атакували населені пункти Куп'янського району Харківщини. Унаслідок ворожих атак загинула літня жінка. Про це повідомляє прокуратура Харківської області, пише УНН.

За даними слідства, 8 березня збройні сили рф завдали удару по с. Петропавлівка Купʼянського району. Унаслідок удару загинула 73-річна мирна мешканка. Обставини обстрілу і тип озброєння, яке застосував ворог, встановлюється

- йдеться у повідомленні.

9 березня близько 7:30 війська РФ також обстріляли с. Стецьківка. Пошкоджено вікна житлового будинку та господарчі споруди. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)

Нагадаємо

41-річний чоловік загинув внаслідок артилерійського обстрілу селища Ківшарівка на Купʼянщині 8 березня. Під час атаки також пошкоджено школу та житлові будинки.

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