В Харьковской области в результате очередного обстрела рф погибла женщина
Киев • УНН
В результате российского обстрела села Петропавловка на Купянщине погибла 73-летняя женщина. На следующий день враг атаковал Стецьковку, повредив жилой дом.
В течение 8-9 марта российские войска атаковали населенные пункты Купянского района Харьковской области. В результате вражеских атак погибла пожилая женщина. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, пишет УНН.
По данным следствия, 8 марта вооруженные силы рф нанесли удар по с. Петропавловка Купянского района. В результате удара погибла 73-летняя мирная жительница. Обстоятельства обстрела и тип оружия, которое применил враг, устанавливаются
9 марта около 7:30 войска РФ также обстреляли с. Стецьковка. Повреждены окна жилого дома и хозяйственные постройки. Без пострадавших.
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)
Напоминаем
41-летний мужчина погиб в результате артиллерийского обстрела поселка Кившаревка на Купянщине 8 марта. Во время атаки также повреждены школа и жилые дома.