На Харківщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, п'ятеро людей постраждали
Київ • УНН
У Харківському районі зіткнулися мікроавтобус RENAULT та вантажівка ГАЗ. Постраждали п'ятеро людей, їх доставили до лікарні.
На Харківщині сталося зіткнення мікроавтобуса та вантажівки, у результаті аварії постраждали п’ятеро людей, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.
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Автопригода сталася сьогодні близько 08:30 на автодорозі "Київ–Харків–Довжанський" неподалік села Покотилівка Харківського району.
За попередніми даними, мікроавтобус RENAULT рухався зі сторони селища Високий у напрямку Холодногірського району Харкова. Під час руху він зіткнувся з автомобілем ГАЗ 3302-415, який їхав попереду. У салоні мікроавтобуса перебувало вісім пасажирів. Внаслідок зіткнення п’ятеро людей – жінки віком 34, 39, 39, 52 років та 54-річний чоловік, отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили до харківської лікарні.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Поліція встановлює всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.
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