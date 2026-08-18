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На Харківщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, п'ятеро людей постраждали

Київ • УНН

 • 2648 перегляди

У Харківському районі зіткнулися мікроавтобус RENAULT та вантажівка ГАЗ. Постраждали п'ятеро людей, їх доставили до лікарні.

На Харківщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, п'ятеро людей постраждали

На Харківщині сталося зіткнення мікроавтобуса та вантажівки, у результаті аварії постраждали п’ятеро людей, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області. 

Деталі

Автопригода сталася сьогодні близько 08:30 на автодорозі "Київ–Харків–Довжанський" неподалік села Покотилівка Харківського району.

За попередніми даними, мікроавтобус RENAULT рухався зі сторони селища Високий у напрямку Холодногірського району Харкова. Під час руху він зіткнувся з автомобілем ГАЗ 3302-415, який їхав попереду. У салоні мікроавтобуса перебувало вісім пасажирів. Внаслідок зіткнення п’ятеро людей – жінки віком 34, 39, 39, 52 років та 54-річний чоловік, отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили до харківської лікарні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

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