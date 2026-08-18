В Харьковской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали пять человек
Киев • УНН
В Харьковском районе столкнулись микроавтобус RENAULT и грузовик ГАЗ. Пострадали пять человек, их доставили в больницу.
В Харьковской области произошло столкновение микроавтобуса и грузовика, в результате аварии пострадали пять человек, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
Детали
Автопроисшествие произошло сегодня около 08:30 на автодороге "Киев–Харьков–Довжанский" неподалеку от села Покотиловка Харьковского района.
По предварительным данным, микроавтобус RENAULT двигался со стороны поселка Высокий в направлении Холодногорского района Харькова. Во время движения он столкнулся с автомобилем ГАЗ 3302-415, который ехал впереди. В салоне микроавтобуса находились восемь пассажиров. В результате столкновения пять человек — женщины в возрасте 34, 39, 39 и 52 лет, а также 54-летний мужчина — получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в харьковскую больницу.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Полиция устанавливает все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
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