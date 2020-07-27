На Харківщині зітнулись легковик та мікроавтобус, є постраждалий

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19 березня, 18:42 • 47500 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 101034 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101551 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117182 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123643 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120347 перегляди

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19 березня, 06:32 • 156081 перегляди

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"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123920 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У Харківській області на трасі "Мерефа – Павлоград" поблизу Первомайського сталася аварія за участю двох автомобілів Volkswagen Passat та Volkswagen LT, у ДТП важко травмований один з водіїв. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Харківській області, передає УНН.

"У результаті зіткнення автомобіль Volkswagen Passat злетів у кювет. Рятувальники дістали з заблокованої автівки 37-річного водія, який перебував у тяжкому стані. Потерпілий був доставлений до лікарні Харкова", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про ДТП повідомив до поліції та викликав медиків 41-річний водій Volkswagen LT. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у Житомирській області біля села Ушиця легковий автомобіль з’їхав з дороги у річку, водій загинув.

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