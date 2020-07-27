На Харківщині зітнулись легковик та мікроавтобус, є постраждалий

"У результаті зіткнення автомобіль Volkswagen Passat злетів у кювет. Рятувальники дістали з заблокованої автівки 37-річного водія, який перебував у тяжкому стані. Потерпілий був доставлений до лікарні Харкова", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про ДТП повідомив до поліції та викликав медиків 41-річний водій Volkswagen LT. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у Житомирській області біля села Ушиця легковий автомобіль з’їхав з дороги у річку, водій загинув.