На Харківщині зітнулись легковик та мікроавтобус, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Харківській області на трасі "Мерефа – Павлоград" поблизу Первомайського сталася аварія за участю двох автомобілів Volkswagen Passat та Volkswagen LT, у ДТП важко травмований один з водіїв. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Харківській області, передає УНН.
"У результаті зіткнення автомобіль Volkswagen Passat злетів у кювет. Рятувальники дістали з заблокованої автівки 37-річного водія, який перебував у тяжкому стані. Потерпілий був доставлений до лікарні Харкова", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про ДТП повідомив до поліції та викликав медиків 41-річний водій Volkswagen LT. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у Житомирській області біля села Ушиця легковий автомобіль з’їхав з дороги у річку, водій загинув.