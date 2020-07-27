В Харьковской области столкнулись легковушка и микроавтобус, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Харьковской области на трассе "Мерефа - Павлоград" вблизи Первомайского произошла авария с участием двух автомобилей Volkswagen Passat и Volkswagen LT, в ДТП тяжело травмирован один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
"В результате столкновения автомобиль Volkswagen Passat слетел в кювет. Спасатели достали из заблокированной машины 37-летнего водителя, который находился в тяжелом состоянии. Пострадавший был доставлен в больницу Харькова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о ДТП сообщил в полицию и вызвал медиков 41-летний водитель Volkswagen LT. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Житомирской области возле села Ушица легковой автомобиль съехал с дороги в реку, водитель погиб.