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На Житомирщині легковик злетів із дороги у річку, водій загинув

На Житомирщині легковик злетів із дороги у річку, водій загинув

Київ • УНН

 • 18944 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. У Житомирській області біля села Ушиця легковий автомобіль з’їхав з дороги у річку, водій загинув, передає УНН із посиланням на повідомлення УДСНС України у Житомирській області.

Як повідомили у пресслужбі, 26 липня о 05:45 від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у с. Ушиця Коростенського району автомобіль з’їхав з дороги у річку. Необхідна допомога фахівців ДСНС у вилученні автівки, в якій також знаходиться загиблий водій.

“... на місці події встановлено, що транспортний засіб був на відстані близько 15 метрів від берега, повністю занурений під воду. Аби дістати його, один із рятувальників підплив до легковика та прикріпив мотузку до багажника. Далі за допомогою троса пожежним автомобілем вогнеборців дістали легковик на сушу. В середині знаходився водій, вже без ознак життя. Ним виявився 49-річний місцевий мешканець”, — йдеться у повідомленні.

Усі обставини надзвичайної події наразі встановлюються правоохоронцями.

Нагадаємо, на Львівщині водій, якому стало погано за кермом, збив пішохода та з’їхав на авто в річку.

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