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19 березня, 18:42 • 104555 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 151116 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 125339 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 139468 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 142702 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 127901 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 181207 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126048 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125600 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124405 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Львівщині водій, якому стало погано за кермом, збив пішохода та з’їхав на авто в річку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. У Червонограді автомобіль збив пішохода, після чого з’їхав в річку. Причиною ДТП ймовірно стало погане самопочуття водія авто. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Департаменту цивільного захисту Львівської ОДА.

“11 липня о 14:20 год. у водія автомобіля „ВАЗ-2121“, мешканця м. Червоноград 1951 року народження, який рухався по вул. Львівській в м. Червоноград, погіршився стан здоров’я. Внаслідок цього водій не впорався з керуванням та автомобіль виїхав за межі проїжджої частини на праве узбіччя, де здійснив наїзд на пішохода, мешканця м. Червоноград 1972 року народження, який вів велосипед. В подальшому автомобіль з’їхав з моста в річку „Солокія“”, — йдеться у повідомленні.

В результаті ДТП водій автомобіля загинув на місці події, пасажир автомобіля, мешканець Червонограда 1950 року народження, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований в нейрохірургічне відділення Червоноградської ЦМЛ із закритою черепно-мозковою травмою

Пішохід під час ДТП отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми та черепномозкової травми та також був госпіталізований до реанімації.

Причини та обставини події встановлюються.

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