На Львівщині водій, якому стало погано за кермом, збив пішохода та з’їхав на авто в річку

“11 липня о 14:20 год. у водія автомобіля „ВАЗ-2121“, мешканця м. Червоноград 1951 року народження, який рухався по вул. Львівській в м. Червоноград, погіршився стан здоров’я. Внаслідок цього водій не впорався з керуванням та автомобіль виїхав за межі проїжджої частини на праве узбіччя, де здійснив наїзд на пішохода, мешканця м. Червоноград 1972 року народження, який вів велосипед. В подальшому автомобіль з’їхав з моста в річку „Солокія“”, — йдеться у повідомленні.

В результаті ДТП водій автомобіля загинув на місці події, пасажир автомобіля, мешканець Червонограда 1950 року народження, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований в нейрохірургічне відділення Червоноградської ЦМЛ із закритою черепно-мозковою травмою

Пішохід під час ДТП отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми та черепномозкової травми та також був госпіталізований до реанімації.

Причини та обставини події встановлюються.