Во Львовской области водитель, которому стало плохо за рулем, сбил пешехода и съехал на авто в реку
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Червонограде автомобиль сбил пешехода, после чего съехал в реку. Причиной ДТП вероятно стало плохое самочувствие водителя авто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Департамента гражданской защиты Львовской ОГА.
"11 июля в 14:20 ч. у водителя автомобиля "ВАЗ-2121", жителя Червонограда 1951 года, который двигался по ул. Львовской в г. Червоноград, ухудшилось состояние здоровья. В результате водитель не справился с управлением и автомобиль выехал за пределы проезжей части на правую обочину, где совершил наезд на пешехода, жителя Червонограда 1972 года, который вел велосипед. В дальнейшем автомобиль съехал с моста в реку "Солокия"", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия, пассажир автомобиля, житель Червонограда 1950 года, получил телесные повреждения и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Червоноградской ЦГБ с закрытой черепно-мозговой травмой
Пешеход в ДТП получил телесные повреждения в виде политравмы и черепно-мозговой травмы и также был госпитализирован в реанимацию.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.