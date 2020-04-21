На Харківщині від COVID-19 одужали троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Харківщині від коронавірусної хвороби COVID-19 одужали вже троє людей. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер у Facebook, передає УНН.
"Статистика на вівторок. За добу лабораторно підтверджено 1 випадок захворювання на коронавірус у мешканки Харкова... Є гарна новина – ще 1 людина одужала", - повідомив Кучер.
З його слів, також в області за добу з’явилося 16 нових підозр на захворювання. Усього з підтвердженим COVID-19 госпіталізовано 44 особи, 28 – на самоізоляції.
З підозрою госпіталізовано 89 осіб, 17 на самоізоляції.
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"Отже, за весь період реєстрації зафіксовано 225 випадків підозри на COVID-19, з яких 77 випадків підтверджено; 42 підозр спростовано; 3 людини одужало; 2 людини померло", - підсумував голова ОДА.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 летальний.