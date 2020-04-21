В Харьковской области от COVID-19 выздоровели три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Харьковской области от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровели уже три человека. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в Facebook, передает УНН.
"Статистика на вторник. За сутки лабораторно подтверждено 1 случай заболевания коронавирусом у жительницы Харькова ... Есть хорошая новость - еще 1 человек выздоровел", - сообщил Кучер.
По его словам, также в области за сутки появилось 16 новых подозрений на заболевание. Всего с подтвержденным COVID-19 госпитализированы 44 человека, 28 - на самоизоляции.
С подозрением госпитализированы 89 человек, 17 на самоизоляции.
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"Итак, за весь период регистрации зафиксировано 225 случаев подозрения на COVID-19, из которых 77 случаев подтверждено; 42 подозрений опровергнуто, 3 человека выздоровели, 2 человека умерли", - подытожил председатель ОГА.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9 часов 21 апреля зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальный.