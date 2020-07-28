На Харківщині вдарило струмом чоловіка, який поліз на лінію електропередач
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. На Харківщині 61-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння заліз на стовбур лінії електропередач, де його вдарило струмом. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“Встановлено, що в селі Докучаєвське Харківського району 61-річний чоловік в стані алкогольного сп'яніння заліз на стовбур лінії електропередач, де його вдарило струмом. В результаті події чоловіка з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що повідомлення про подію надійшло до Липецького відділення поліції 27 липня близько 15:40.
“Інформація внесена до Єдиного обліку Липецького відділення поліції. Всі обставини події встановлюють працівники поліції”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, на Житомирщині електромонтер загинув від удару струмом.