На Харківщині вдарило струмом чоловіка, який поліз на лінію електропередач

“Встановлено, що в селі Докучаєвське Харківського району 61-річний чоловік в стані алкогольного сп'яніння заліз на стовбур лінії електропередач, де його вдарило струмом. В результаті події чоловіка з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про подію надійшло до Липецького відділення поліції 27 липня близько 15:40.

“Інформація внесена до Єдиного обліку Липецького відділення поліції. Всі обставини події встановлюють працівники поліції”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині електромонтер загинув від удару струмом.