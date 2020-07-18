Електромонтер на Житомирщині загинув від удару струмом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Електромонтер на Житомирщині загинув від удару струмом, ще один отримав травми. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.
"17 липня до поліції від медиків надійшло повідомлення про констатацію смерті електромонтера від ураження струмом у селі Козіївці", - йдеться у повідомленні.
Повідомлення про подію надійшло близько 14:50.
Попередньо встановлено, що під час виконання ремонтних робіт у селі Козіївці у трансформаторній будці вдарило струмом електромонтера Коростишівського РЕМ. 37-річний чоловік помер на місці події.
Також травми отримав інший працівник, 1973 р.н. Його госпіталізованого до реанімаційного відділення місцевої лікарні.
За вказаним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Призначено судово-медичну експертизу тіла загиблого, а також проводяться інші слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин події.
Нагадаємо, на Київщині хлопчик заліз на вагон та загинув від удару електрострумом.