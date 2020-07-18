Электромонтер в Житомирской области погиб от удара током
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Электромонтер в Житомирской области погиб от удара током, еще один получил травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
"17 июля в полицию от медиков поступило сообщение о констатации смерти электромонтера от поражения током в селе Козеевке", - говорится в сообщении.
Сообщение о происшествии поступило около 14:50.
Предварительно установлено, что во время выполнения ремонтных работ в селе Козеевке в трансформаторной будке ударило током электромонтера Коростышевского РЭС. 37-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Также травмы получил другой работник, 1973 г.р. Его госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.
По данному факту полицейские открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего, а также проводятся другие следственные действия для установления всех причин и обстоятельств происшествия.
Напомним, в Киевской области мальчик залез на вагон и погиб от удара электротоком.