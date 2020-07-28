В Харьковской области ударило током мужчину, который полез на линию электропередач
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Харьковской области 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения залез на столб линии электропередач, где его ударило током. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Установлено, что в селе Докучаевское Харьковского района 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения залез на столб линии электропередач, где его ударило током. В результате происшествия мужчину с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в Липецкое отделения полиции 27 июля около 15:40.
"Информация внесена в Единый учет Липецкого отделения полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции", - указано в сообщении.
Напомним, в Житомирской области электромонтер погиб от удара током.