На Харківщині неповнолітній помер, отруївшись наркотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Харківській області після вживання наркотичного засобу помер 17-річний хлопець. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Подія сталася вчора, 30 травня, - в будинку на вулиці Абросімова у місті Лозова помер 17-річний хлопець.
Встановлено, що хлопець прийшов в гості до свого 18-річного товариша та приніс з собою наркотичний засіб. Вони його вжили, а через деякий час заснули.
Підлітка намагалися розбудити, однак не змогли цього зробити і викликали "швидку".
Лікарі констатували смерть 17-річного хлопця. Тіло померлого направили до моргу для встановлення причини смерті.
Зазначається, що 18-річному хлопцю також стало зле. Його доставили до лікарні з підозрою на отруєння наркотичними речовинами. Стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".
Нагадаємо, у Харкові неповнолітній хлопець помер, ще одного у тяжкому стані доставили до лікарні внаслідок отруєння невідомими наркотичними речовинами.