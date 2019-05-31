На Харківщині неповнолітній помер, отруївшись наркотиками

Подія сталася вчора, 30 травня, - в будинку на вулиці Абросімова у місті Лозова помер 17-річний хлопець.



Встановлено, що хлопець прийшов в гості до свого 18-річного товариша та приніс з собою наркотичний засіб. Вони його вжили, а через деякий час заснули.



Підлітка намагалися розбудити, однак не змогли цього зробити і викликали "швидку".



Лікарі констатували смерть 17-річного хлопця. Тіло померлого направили до моргу для встановлення причини смерті.

Зазначається, що 18-річному хлопцю також стало зле. Його доставили до лікарні з підозрою на отруєння наркотичними речовинами. Стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.



За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".



Нагадаємо, у Харкові неповнолітній хлопець помер, ще одного у тяжкому стані доставили до лікарні внаслідок отруєння невідомими наркотичними речовинами.