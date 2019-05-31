В Харьковской области несовершеннолетний скончался, отравившись наркотиками

Происшествие произошло вчера, 30 мая, - в доме на улице Абросимова в городе Лозовая умер 17-летний парень.



Установлено, что парень пришел в гости к своему 18-летнему товарищу и принес с собой наркотическое средство. Они его приняли, а через некоторое время уснули.



Подростка пытались разбудить, однако не смогли этого сделать и вызвали "скорую".



Врачи констатировали смерть 17-летнего парня. Тело умершего направили в морг для установления причины смерти.

Отмечается, что 18-летнему парню также стало плохо. Его доставили в больницу с подозрением на отравление наркотическими веществами. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".



Напомним, в Харькове несовершеннолетний парень умер, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу в результате отравления неизвестными наркотическими веществами.