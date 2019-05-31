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В Харьковской области несовершеннолетний скончался, отравившись наркотиками

В Харьковской области несовершеннолетний скончался, отравившись наркотиками

Киев  •  УНН

 • 10148 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Харьковской области после употребления наркотического средства умер 17-летний парень. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Происшествие произошло вчера, 30 мая, - в доме на улице Абросимова в городе Лозовая умер 17-летний парень.

Установлено, что парень пришел в гости к своему 18-летнему товарищу и принес с собой наркотическое средство. Они его приняли, а через некоторое время уснули. 

Подростка пытались разбудить, однако не смогли этого сделать и вызвали "скорую".

Врачи констатировали смерть 17-летнего парня. Тело умершего направили в морг для установления причины смерти.
Отмечается, что 18-летнему парню также стало плохо. Его доставили в больницу с подозрением на отравление наркотическими веществами. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Харькове несовершеннолетний парень умер, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу в результате отравления неизвестными наркотическими веществами.

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