На Харківщині на власному подвір'ї чоловік підірвався на міні-"пелюстці"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. У селі Руські Тишки у Харківській області 43-річний чоловік наступив на власному подвір’ї на міну «Пелюстка». Постраждалого госпіталізовано з пораненнями середньої тяжкості, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"В області залишаться дуже високою мінна небезпека. Сьогодні у селі Руські Тишки Харківського району 43-річний чоловік наступив на власному подвір’ї на міну «Пелюстка». Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Наразі лікарі надають йому всю необхідну допомогу", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Доповнення

Наразі в області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 82 вибухонебезпечні предмети.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готують спеціальну систему дій, яка допоможе швидше розміновувати нову територію після деокупації. За його словами, станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів української території забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися.

Україна системно шукає за кордоном техніку, що пришвидшить гуманітарне розмінування території. Зокрема, потрібно біля ста машин для розмінування, 380 машин для перевезення особового складу та обладнання, повідомляла перший віцепрем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

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