В Харьковской области в собственном дворе мужчина подорвался на мине-"лепестке"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В селе Русские Тишки в Харьковской области 43-летний мужчина наступил в собственном дворе на мину «Лепесток». Пострадавший госпитализирован с ранениями средней тяжести, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"В области останутся очень высокой минная опасность. Сегодня в селе Русские Тишки Харьковского района 43-летний мужчина наступил в собственном дворе на мину «Лепесток». Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь",- сообщил Синегубов в Telegram.
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Сейчас в области продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 8 га территории и обезвредили 82 взрывоопасных предмета.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовят специальную систему действий, которая поможет быстрее разминировать новую территорию после деоккупации. По его словам, по состоянию на сейчас более 170 тысяч квадратных километров украинской территории загрязнены минами и боеприпасами, которые не разорвались.
Украина системно ищет за рубежом технику, которая ускорит гуманитарное разминирование территории. В частности, нужно около ста машин для разминирования, 380 машин для перевозки личного состава и оборудования, сообщала первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
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